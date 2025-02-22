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«Старость не застанет нас дома. Мы все время в пути»: супруги из Волгограда каждую неделю везут гумпомощь в зону СВО

Общество 22.02.2025 18:41
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22.02.2025 18:41

Каждую неделю супруги Донсковы под завязку загружают свою легковую машину и едут в зону СВО. Третий год волонтеры работают без пауз и перерывов, потому что знают наверняка – там их ждут. О «кочевой» жизни, первых встречах с бойцами и появлении «Сталинградского обоза» - в материале ИА «Высота 102».

- Моя внешняя смелость, бойкость, а где-то даже напористость не всегда совпадает с моим внутренним содержанием. Вот говорят иногда – героическая, бесстрашная. Но никакие мы не герои. Я, например, боюсь. Многого боюсь. Но жизнь ставит мне такие условия, что я вынуждена преодолевать и свою трусость, и внутреннюю скованность, - говорит доброволец Любовь Донскова. – Понимаете, когда муж-экстремал, по- другому и не получится. Помню, как однажды он, студент Политеха, огорошил меня новостью: «Я записался в кружок парашютного спорта». Я спросила, почему же он не посоветовался с семьей. А он так искренне удивился: «Семья – это ты да я. Вот и советуюсь». Моего ответа он явно не ожидал. Я сказала, что в таком случае тоже поеду с ним на аэродром. Боюсь высоты? Да, боюсь. Но прыгну из принципа. Чтобы ему было совестно, что принял решение в одиночку. Он отговаривал, но я ведь уже все решила. Правда, в первый раз меня едва вытолкнули из самолёта. Станислав понял мое состояние и вопреки правилам попросил, чтобы меня, более легкую по весу, выпустили из самолёта не первой, а последней, вслед за ним. Прыгнула. И так несколько раз. Мне даже присвоили третий разряд, но вскоре с прыжками я завязала.

Волонтерская история семьи Донсковых началась летом 2022-го. Тогда на День военно-морского флота супруги впервые проведали раненых бойцов в волгоградском госпитале. Там же они решили, что больше не смогут оставаться в стороне.

- Станислав Васильевич, мой муж, - моряк, и каждый год с момента нашего знакомства мы отмечаем День военно-морского флота. Это традиция, над которой не властны ни время, ни обстоятельства. Одним словом, и в дождь, и в сильный ветер, - улыбается волгоградка. – И вот летом 2022-го мы, как обычно, собрались на построение, проехали по городу с флагами, прошли по Мамаеву кургану, а дальше предложили всем ребятам сходить в военный госпиталь. Из всех участников мероприятия осталось всего пять человек. Но мы все-таки не отказались от своих планов и пошли к ребятам. Увидели их, пообщались… И наше мышление перевернулось. До этого мы ведь еще толком не осознавали масштабов происходящего. Но после разговора с мальчишками решили, что нам нужно куда-то ехать, нужно помогать.

Несколько месяцев Станислав и Любовь Донсковы – вскоре сами бойцы дадут женщине позывной «бабушка Люба» - навещали детей в реабилитационном центре Луганской народной республики. Позже, казалось бы совсем случайно и неожиданно для самих себя, волгоградские пенсионеры значительно расширили географию поездок.

- Однажды в школе, где учится наша внучка, получили письмо от выпускника – мальчика из многодетной семьи, отправившегося в зону СВО. Он рассказывал о непростом положении после взрыва на Каховском водохранилище и просил о гуманитарной помощи, - вспоминает Любовь Донскова. – Все сработали очень слаженно, и в итоге каждый класс подготовил для парней нужные вещи. Мы же в свою очередь бросили клич по клубам пожилых людей, с которыми уже сотрудничали прежде, и попросили внести их свой вклад. В общей сложности собрали несколько десятков коробок. Отвезти важный для ребят груз вызвался один из педагогов. Но накануне отправки мы заглянули в школу и увидели расстроенных родителей, которые сидели рядом с коробками. Оказалось, что из-за поломки автомобиль учителя уехал в автосервис. Поездка оказалась под угрозой срыва. И тут Станислав Васильевич, собиравшийся везти нас с внучкой в музыкальную школу, принял решение: «Езжайте на общественном транспорте, а мы начнем грузить гуманитарный груз. В нашу машину. Завтра отправляемся в путь!». Знаете, есть такие люди, которые в ответе буквально за все. Мой муж – такой. После нескольких операций на позвоночнике он уже четверть века ходит в корсете, с бадиком в руках. Но разве это его остановит?

Это сейчас свои первые поездки «за ленточку» Любовь Донскова вспоминает с улыбкой. Тогда же супругам было не до смеха. Как-то раз супружеская пара практически весь день колесила от одного блокпоста к другому – из-за разгорающихся то тут, то там боевых действий пенсионеров отправляли как можно дальше от опасной зоны.

- Когда мы наконец вручили свои посылки и приехали домой, супруг заехал на сервис и услышал от сотрудников: «Это где же вы умудрились сделать колеса квадратными?» - улыбается бабушка Люба. – В первые разы нас встречали со скепсисом, что уж тут говорить. Когда ребята узнавали про мой возраст, у них округлялись глаза. А сейчас многие из них действительно воспринимают меня, как бабушку. Подойдут, легонько обнимут за плечи, прижмутся и помолчат «обо всем». Я же пытаюсь хоть ненадолго отвлечь их от непростой реальности, и, наверное, со стороны выгляжу, как клоун, отставший от цирка. Слез допускать нельзя. Излишнего сочувствия с «охами» и «ахами» - тоже. Да, это непросто. Особенно, когда узнаешь, что тот мальчишка, с которым ты общался в прошлый раз, уже не в строю. «Трехсотый»? А ребята опускают глаза и отрицательно качают головой. В этот момент в душе все сжимается. Одно дело слышать сухую статистику, а другое – узнавать о гибели тех, с кем был знаком лично.

Из недели в неделю «Сталинградский обоз» - так свою волонтерскую семью Донсковы назвали в прошлом году – живет в бесконечном круговороте. Собрать гуманитарный груз у разных организаций, загрузить машину и по знакомой до каждого поворота дороге вновь отправиться в путь.

 

- Раньше мы со Станиславом Васильевичем работали вместе с представителями другой организации. Но те выезжали не так часто и в большинстве случаев – в пределах города. Моему мужу такой нагрузки оказалось мало. В феврале 2024-го, получая нагрудный знак «Добровольцы Донбасса», он объявил, что наша пара – «Сталинградский обоз». Мы долго думали, как же себя обозначить. Супруги Донсковы звучит как-то рекламно. Тогда вспомнили про обоз, который в известном фильме вез на фронт бочки со спиртом. К тому же, мой дедушка-фронтовик тоже был обозником. Все сложилось одно к одному, - говорит Любовь Донскова. – Понимаете, мы люди другого времени. Нас воспитывали в идеологии «один за всех, и все за одного». Все происходившие в стране стройки и перестройки нас действительно интересовали и волновали. Сейчас мы, возможно, кажемся окружающим динозаврами. Но нас уже не переделаешь. Как и у всех, у нас нет возможности убежать от возраста, указанного в паспорте. Но мы убегаем от социальной старости, когда человек не находит интереса в жизни и клянет судьбу. Нас старость дома не застанет. Мы ведь в дороге, мы в пути. И никакой славы за это не ждём, я это говорю абсолютно искренне. Да и к возможной критике относимся спокойно. Я практически двадцать лет отработала в соцзащите с малоимущими семьями, и что такое человеческий фактор знаю не понаслышке. Там я никогда не могла знаэть наперёд, кто сейчас войдет в мою дверь. С какими мыслями и настроением будет этот человек.

В разговоре о поездках на фронт и бесконечных сборах Любовь Донскова ни разу не говорит о трудностях. Вместо этого она с теплом вспоминает знакомых участников СВО и волонтеров, которые стараются передать им как можно больше своих посылок с вещами и продуктами.

- Кто действительно заслуживает теплых слов, так это добровольцы, которые изо дня в день плетут маскировочные сети, делают сухие души, собирают сухие супы. Некоторые из них достают нужные вещи буквально из-под земли. А мы просто все это собираем в машину и везем ребятам. Если же говорить про «Сталинградский обоз», то в нем все начинается с моего мужа. Это он договаривается с неравнодушными людьми о сборе заявленных бойцами вещей, ездит за готовыми посылками, ищет спонсоров, благодарит всех, кто помогает в плетении маскировочных сетей, заливке окопных свечей. Не рискни бы он тогда, я бы спокойно сидела дома и училась вязать носки, которые из-за своего характера не научилась вязать за всю жизнь. Хотя тогда я бы никогда не увидела этих выцветших от усталости, но искренних глаз, смотрящих на нас сквозь балаклаву. За это время они стали для меня совсем родными.

Фото предоставлено героем публикации

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