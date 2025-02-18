Общество

В СФР рассказали волгоградцам о новом порядке выплат за инвалидов

Общество 18.02.2025 09:08
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18.02.2025 09:08


В 2025 году изменился порядок выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы, а также учет периода ухода в страховой стаж. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном управлении Социального фонда России,  с начала 2005 года Отделение СФР по Волгоградской области автоматически назначает инвалидам I группы и лицам старше 80 лет надбавку к пенсии на уход. Обращаться никому никуда не нужно. Надбавка включается в состав страховой или социальной пенсии. Размер выплаты за уход в 2024 году составлял 1200 рублей. Сейчас надбавка к пенсии индексируется вместе с пенсией, к которой она установлена. Например, страховая пенсия с 1 января проиндексирована на 9,5 %, и надбавка, установленная к страховой пенсии, Отделением СФР выплачивается в размере 1314 рублей.
Если у гражданина две пенсии, надбавка назначается к одной из них. Для тех, кто ухаживал за гражданами, не достигшими возраста 80 лет, но нуждающимися в постороннем уходе по заключению врачебной комиссии, действующие выплаты по уходу сохранятся до завершения ухода или до назначения надбавки к пенсии.
При этом период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет Отделение СФР по Волгоградской области по-прежнему учитывает в страховой стаж трудоспособным гражданам только в заявительном порядке. За 2024 год периоды ухода гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за престарелыми гражданами, учтены Отделением СФР в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан. Гражданам никуда обращаться не нужно.
А вот, начиная с 2025 года,  для учета периода ухода на индивидуальном лицевом счету трудоспособным волгоградцам нужно подать соответствующее заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Волгоградской области. В случае, если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, необходимо представить письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение в произвольной форме должно содержать информацию о том, что за гражданином в действительности осуществлялся уход и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Кроме того, обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного Отделением СФР.
Кроме того, с 1 января 2025 года расширен круг получателей ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы в размере 10 тыс. рублей. Ранее ее в таком размере получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители. Выплата остальным ухаживающим составляла 1200 рублей.
Согласно изменениям, вступившим в силу в этом году, трудоспособные россияне, которые не работают и ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы и при этом не являются родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями) этих детей, будут также получать выплату в размере 10 тыс. рублей. Гражданам, которым ранее была назначена ежемесячная выплата по уходу в размере 1 200 рублей, нужно обратиться в Отделение СФР по Волгоградской области и оформить обязательство по осуществлению ухода. Теперь это одно из условий предоставления выплаты, подчеркнули в организации. 

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