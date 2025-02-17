Общество

В Волгоградской области вскрылись сомнительные операции с молоком

Общество 17.02.2025 13:22
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17.02.2025 13:22


Сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области зафиксировали нарушения при оформлении ветеринарных сертификатов на молоко. Согласно документам, продукт самостоятельно увеличился в объемах, передает V102.RU. 

- Установлено, что на площадке предпринимателя ветеринарным врачом оформлены эВСД на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья. Согласно данным системы «Меркурий» из 184 кг сырого коровьего молока выработано 214 кг сырого коровьего молока, что фактически невозможно, - сообщили в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Уточняется, что эти нарушения выявлены на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Волгоградской области. 

Электронные ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на молоко, аннулированы. Ветеринарному врачу, который допустил эти нарушения, направлено предупреждение, а в адрес производителя - предостережение о недопустимости таких действий. 

Фото из архива V102.RU

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