На дороги Волгоградской области высыпали 8 тысяч реагентов

За сутки на региональных и федеральных трассах было использовано более 8 тысяч тонн песко-соляной смеси. По информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, на федеральных трассах использовано 3,6 тысячи тонн противогололедных материалов. Ещё свыше 4,6 тысячи тонн израсходовано на региональных, межмуниципальных дорогах.
Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомтрансе, в общей сложности в расчистке и обработке дорог было задействовано около 300 единиц техники. Проезд обеспечен по всем направлениям.
Напомним, накануне в северных и северо-западных районах региона бушевала метель. До Волгограда снег не добрался.
Фото администрации Волгоградской области