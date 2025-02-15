Классы опасности проигнорировали при разгрузке судна в Волгограде

Нарушения при разгрузке опасных грузов с судна вскрыли надзорные ведомства в Волгограде, передает V102.RU.
- Установлен факт осуществления хозяйствующим субъектом погрузо-разгрузочной деятельности в акватории реки Волга с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Вместо разрешенного обращения с опасными грузами 9 класса опасности велись работы с грузами 3 класса опасности, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Волгоградским транспортным прокурором возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).
За это нарушение на должностных лиц налагается штраф в сумме 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей.
Директору предприятия, допустившего нарушение, внесено представление прокуратуры.
Фото: Южной транспортной прокуратуры