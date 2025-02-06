Потомки маршалов Чуйкова и Баграмяна прибудут в Волгоград

Общество 06.02.2025 09:04
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06.02.2025 09:04
Потомки знаменитых полководцев Великой Отечественной войны в ближайшее время приедут в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в международном благотворительном фонде «Сталинградская битва», визит связан с празднованием 12 февраля 125-летия со дня рождения маршала Василия Чуйкова.
С 10 по 13 февраля по приглашению фонда «Сталинградская битва» и Волгоградского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» в городе-герое будет находиться делегация участников фонда памяти полководцев Победы.
В Волгограде ожидают приезд Николая Чуйкова, внука Василия Чуйкова, президента фонда сохранения исторической памяти имени маршала, его супруги Галины, а также Ивана Баграмяна, внука маршала Баграмяна.
12 февраля потомки полководцев примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к могиле Василия Чуйкова.
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