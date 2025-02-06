Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Двое детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Октябрьском районе, остаются на лечении в больнице №7. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, медики оценивают состояние детей как средней степени тяжести.

По данным информагентства, остающимся в стационаре школьникам предстоит долгая реабилитация.

Ранее, напомним, сообщалось, что семерых детей выписали из волгоградской больницы №7 под наблюдение врачей Октябрьской ЦРБ.

Трагедия произошла 23 января. В Октябрьском районе столкнулись школьный «ПАЗ» и Hyundai. В результате столкновения автобус с детьми в салоне опрокинулся. В ДТП погиб один школьник.





