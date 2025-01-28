Обладмин: семь из 10 пострадавших в ДТП школьников выпишут из больницы

Семь детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии со школьным автобусом в Октябрьском районе, в связи с улучшением их состояния выписывают из больницы. Об этом 28 января сообщили в администрации Волгоградской области. Решение было принято на консилиуме врачей больницы №7 Волгограда.

– Медики Октябрьской ЦРБ продолжат наблюдение за детьми по месту их жительства, – уточнили в администрации. – Остальные дети продолжают лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Таким образом, в лечебном учреждении продолжат находиться трое школьников.

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ произошло 23 января. По версии полицейский, не убедившись в безопасности маневра, водитель автобуса выехал на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результат ПАЗ перевернулся, что привело к травмированию десятерых детей, один ребенок погиб.

Накануне губернатор Андрей Бочаров заявил, что семье погибшего мальчика будет выплачен миллион рублей. Семья пострадавших детей выплатят суммы в размере от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ими травм.