В Волгограде раскупили самые дорогие билеты на певца Султана Лагучева





В Волгограде практически раскупили самые дорогие билеты на концерт певца Султана Лагучева. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Kassir.ru, послушать исполнителя хитов «Горький вкус» и «Хулиган» максимально близко к сцене стоит 12,5 тысячи рублей за место.

Бюджетные места на концерт Лагучева можно приобрести на танцпол и в фан-зону - самые дешевые билеты обойдутся поклонникам в 3 и 3,5 тысячи рублей. Для тех, кто хочет расположиться сидя за столом, но не сильно потратиться, нужно будет заплатить от 4,5 до 5 тысяч рублей за места, находящиеся за танцполом.

Самые дорогие билеты – за столами, которые расставлены по бокам и в максимальной близости от сцены. Однако мест для обеспеченных фанатов исполнителя осталось совсем немного. Стоимость таких билетов составляет от 7,7 до 12,5 тысячи рублей.

Фото: Султан Лагучев / vk.com