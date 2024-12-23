Куда волгоградцам переехать за большими перспективами





Новая Москва – место развития столицы в XXI веке. В последнее десятилетие число проживающих на новых территориях увеличилось в три раза и уже приближается к отметке 750 тыс. человек. Сюда переезжают как жители регионов, так и сами москвичи, желающие получить не только качественное жилье, но и комфортную среду для жизни, а также возможность работать рядом с домом.

По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в июле 2012 года было принято историческое решение о масштабном расширении столицы. За счет присоединенных территорий Московской области главный мегаполис страны увеличился практически вдвое – на 148 тысяч гектаров. В Новой Москве уже построены тысячи жилых, социальных и коммерческих объектов. Причем, коммерческой недвижимости строится не меньше, чем жилой – инвестиции в нее оцениваются в общей сложности в 2,2 трлн рублей, что сопоставимо с объемом затрат на все жилищное строительство в Новой Москве.





Туристическая Мекка

В недалеком будущем Новая Москва станет не только комфортабельным местом для жизни, но и «Меккой» для внутреннего туризма. В районе «Прокшино» создается спортивно-событийный кластер с самым большим в России крытым аквакурортом. Его площадь составит 125,5 тыс. кв метров. Аквакурорт будет включать в себя три основные зоны: аквапарк, дайвинг-центр и серфинг-центр. Каждая из этих зон имеет свои неповторимые особенности. Например, аквапарк откроет перед гостями мир каньонинга — вида спорта, где интересные маршруты вдоль каньонов преодолеваются вплавь, при помощи скалолазания, спусков на веревке и даже прыжков в воду. Профессиональный дайвинг-центр с бассейном глубиной в 25 метров станет самым глубоким гражданским объектом для подводного плавания в Московском регионе — сегодня подобные глубины доступны лишь водолазам из силовых структур и МЧС. А серфинг-центр удивит посетителей практически океанскими волнами высотой в 2,5 метра, искусственно созданными уникальной системой. При аквакурорте откроется 4-звездочная гостиница со SPA.

В рамках этого же кластера построят и горнолыжный курорт с 11 трассами для спуска, протяженность которых составит до тысячи метров. На этом создание инфраструктуры для активного отдыха не ограничивается — в планах также строительство ряда объектов спорта и культуры.

Потенциал спортивно-событийного кластера оценивается специалистами в 17 млн посещений в год. Естественно, такое количество гостей необходимо будет обслуживать. Потребуются тысячи специалистов из разных сфер: гостиничного бизнеса, туризма, торговли, общепита, доставки и индустрии красоты.

Помимо этого в «Прокшино» уже возводится современный бизнес-квартал площадью свыше 177 тыс. кв метров. Пять офисных зданий будут объединены променадом, где разместятся кафе, рестораны, магазины и сервисные службы. Здесь будет создано более 16 тысяч рабочих мест.





Рядом с домом

Уже сейчас почти две трети жителей Новой Москвы работают рядом с домом. Во-первых, формат «удаленной работы» в столице очень развит. Кто-то предпочитает работать из дома, а кто-то занимает уютные места в коворкингах. Во-вторых, огромную потребность в специалистах испытывают малые предприятия Новой Москвы. Первые этажи жилых домов приспосабливаются исключительно под коммерческие функции — кафе, рестораны, образовательные центры, салоны красоты, фитнес и многое другое. Поэтому бизнесу постоянно требуются рабочие руки. Стратегию развития 15-минутного города, — когда все необходимые магазины и службы расположены вблизи жилых домов, — активно используют в ГК «А101».





Сейчас зарплаты в московском регионе без малого в два раза превышают средние показатели по России, что делает столицу максимально привлекательной для людей с точки зрения развития карьеры. По информации портала hh.ru, средняя зарплата в Москве составляет 150 тысяч рублей, тогда как по России — всего 82 тысячи рублей. Однако в реальности разница еще больше, ведь в официальной статистике учтены и доходы людей, трудящихся на Крайнем Севере, а там зарплаты сопоставимы с московскими.

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