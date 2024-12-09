Температурный скачок ожидается в Волгограде и области на новой неделе





В Волгограде на новой неделе ожидается повышение температуры и дожди в дневное время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, ночью столбики термометров при этом будут опускаться до отрицательных отметок, в связи с чем на дорогах вероятно образование гололедицы.

Сегодня, 9 декабря, существенных осадков в Волгограде не ожидается. Днем в областном центре температура составит около 0 градусов. В ночь на 10 декабря похолодает до -6 градусов.

– Во вторник днем в Волгограде также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем около 0 градусов, – говорится в краткосрочном прогнозе ЦГМС. – Ночью 11 декабря небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в среду ожидаются умеренный дождь, местами мокрый снег. Вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем – от 0 до +2 градусов.

Отметим, что в районах Волгоградской области столбики термометров к середине недели поднимутся до +4 градусов. При этом вероятно осложнение ситуации на дорогах из-за мокрого снега с дождем и понижения температуры в ночное время до -4 градусов.







