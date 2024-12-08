В Волгограде погоде назло открылись снежные горки





В Центральном районе Волгограда на площадке ЦПКиО начали работать снежные горки. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что снежный покров в регионе пока на нулевой отметке, а морозная погода только начинает устанавливаться, прокатиться на ледянке в областной столице можно уже сейчас.

- Снежные горки — немного капризный объект, потому что снег, который делают наши генераторы, ничем не отличается от настоящего. Именно поэтому заранее предположить, когда нам удастся завершить формирование необходимой «подушки», было затруднительно. Но сейчас этот этап уже позади, и мы ждём всех желающих к себе в гости, - рассказали журналистам в администрации парка.

Отметим, аттракцион доступен всем желающим ежедневно с 10:00 до 22:00. Скатиться на ватрушке в сопровождении родителей можно уже с 3-х лет.

Фото: ЦПКиО