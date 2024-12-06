Волжская ГЭС с 11 декабря снизит сбросы воды

Росводресурсы скорректировали режим работы Волжской ГЭС. Как сообщает V102.RU, эксперты приняли решение снизить среднесуточный расход воды с 5,5 тыс. кубометров до 5,3 тыс. кубометров в секунду.
- С 11 декабря по 20 января средние за период сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал РусГидро) составят 5000 - 5300 м³/с при минимальных среднесуточных 5000 м³/с, - говорится в официальном сообщении агентства.
Как уточняют специалисты, объёмы сброса установлены с учётом складывающейся в Волжско-Камском бассейне водохозяйственной обстановки.
Отметим, ранее Росводресурсами был установлен объём сброса воды с 26 ноября по 10 декабря 2024 года на уровне 5000 - 5500 м³/с при минимальных среднесуточных - 4900 м³/с.