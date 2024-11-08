3,6 тонны опасной сметаны изымают из оборота в Волгоградской области

В Волгоградской области в сметане АО «Молсыркомбинат-Волжский» нашли растительные жиры, что свидетельствует о фальсификации продукции. Как сообщили V102.RU в Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, принимаются меры для изъятия поддельной продукции из оборота.

- Отозвана декларация на 3,6 т сметаны у предприятия АО «Молсыркомбинат-Волжский» (Волгоградская область) по факту фальсификации продукции растительными жирами, - сообщили в управлении. - В настоящее время для установления причин выпуска в оборот некачественной продукции Службой направлены материалы на согласование проведения внеплановой выездной проверки в Волгоградскую областную прокуратуру.

Несоответствие жирно-кислотного состава сметаны этого производителя ранее было выявлено в рамках пищевого мониторинга отобранной продукции для исследования на показатели качества и безопасности.

- В рамках усиленного лабораторного контроля должностными лицами Службы проведены отборы проб сметаны массовой доли жира 15%, изготовленной в октябре текущего года. В ходе проведенных исследований в подведомственной Россельхознадзору лаборатории во всех четырех пробах обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу установленным нормам, что свидетельствует о фальсификации продукции растительными жирами, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на маркировке продукции производителем указано, что сметана изготовлена из нормализованных сливок. А поставщиками сырья являются крестьянские фермерские хозяйства региона, а также предприятия других регионов.

По фактам выявленных несоответствий получателям и производителю фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства РФ о качестве и безопасности пищевой продукции. Соответствующая информация направлена в МВД и УФАС для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции. Кроме того, информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер по блокировке реализации на кассах и изъятии из оборота вышеуказанной продукции.

Фото: V102.RU (архив)