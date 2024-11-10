Общество

Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалки

Общество 10.11.2024 12:14
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10.11.2024 12:14


Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за хроническое нежелание исполнять решение суда и убирать свалки на территории Советского района. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные в открытом доступе документы. 

Так, в частности, сообщается, что решение о ликвидации свалок было вынесено еще в 2017 году. Однако в установленный срок мэрия не произвела их уборку, в связи с чем получила первое предупреждение от судебных приставов. За семь лет городскую администрацию не раз штрафовали за неисполнение решения суда, но на ситуацию это никак не влияло. 

Как утверждала представитель администрации Волгограда на прошедшем в конце октября судебном заседании, частично решение суда в настоящее время все же исполнено, а именно проведены мероприятия по ликвидации части несанкционированных свалок на территории Советского района, а также силами администрации Советского района Волгограда. Однако, как стало известно суду, выделенные на уборку средства – лишь капля в море, а районные чиновники пять раз обращались в мэрию с просьбой об увеличении финансирования.

– В 2024 году бюджетом Волгограда выделены финансовые средства на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Советского района в размере 8 066 300 рублей. В настоящее время МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» в рамках предоставленного бюджетного финансирования проводится аукцион по определению исполнителя услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. По факту определения исполнителя и заключения контракта, будут проведены работы по частичной ликвидации свалок, расположенных в километр от районного военкомата, а также напротив распределительной станции электроснабжения и ГСК «Ветеран», – говорится в материалах дела. – Администрацией Советского района в адрес департамента финансов администрации Волгограда неоднократно направлялись письма о потребности в бюджетных средствах на ликвидацию несанкционированных свалок. Однако, денежные средства в полном объеме до настоящего времени не поступили. 

Исполнить решение суда и наконец навести порядок на вверенных территория районные власти смогут, таким образом, лишь при выделении необходимого количества средств. Почему деньги не перечислялись на протяжении нескольких лет, представитель мэрии в суде пояснить не смогла. 

Рассмотрев материалы, Центральный районный суд вынес решение: 

– Администрацию Волгограда признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.17.15 КоАП РФ – неисполнение требований, на основании которой назначить административное наказание с применением ч.3.2. ст.4.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 000 рублей. 

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