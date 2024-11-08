Администрация города Волжского в Волгоградской области сегодня, 8 ноября, в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместила объявление о поиске председателя по делам молодежи, культуры и спорта, передает V102.RU.

- Ищем председателя комитета по делам молодёжи, культуры и спорта! Если ты молодой, креативный, нестандартно мыслящий, стрессоустойчивый, оперативно решаешь вопросы и готов сделать город еще лучше, тогда присылай резюме и портфолио..., - говорится в объявлении.

Претендента на эту руководящую должность просят присылать все документы на адрес электронной почты в срок до 29 ноября или принесли всё лично в администрацию Волжского. В качестве дополнительных требований указано наличие высшего образования и отсутствие судимости.





Примечательно в этом объявлении не только то, что администрация второго по величине города в Волгоградской области ищет руководящие кадры через соцсети. Должность, на которую ищут сотрудника, в настоящее время занята. Председателем комитета по делам молодежи, культуры и спорта является Мария Резапова, которая возглавила это направление весной 2024 года.

О назначении Резаповой главой молодежного комитета мэрия Волжского сообщала в марте, отмечая, что у нового главы комитета внушительный опыт в реализации проектов в рамках грантов, а также мероприятий по социализации детей-инвалидов.

В администрации Волжского V102.RU сегодня, 8 ноября, подтвердили, что Резапова по-прежнему возглавляет молодежный комитет. Получается, что место, на которое ищут нового сотрудника, пока занято. На данный факт обратили внимание и волжане, которые оставляют свои комментарии под объявлением о поиске председателя.

- А вы не забыли уволить действующего председателя, прежде чем искать нового? - резонно спрашивают чиновников горожане.

Однако этот вопрос пока остается без ответа.