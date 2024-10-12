Последний шанс: учёные рассказали, когда на небе покажется комета-невидимка 2023/С A3





13 октября у волгоградцев будет последний шанс увидеть на небосводе в наиболее яркой фазе комету 2023/С A3. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на учёных Лаборатории солнечной астрономии РАН, в этот день небесное тело окажется ближе всего к Земле.

- Так как комета находится на небе рядом с Солнцем, то её нельзя увидеть ни днём, когда она тонет в солнечных лучах, ни ночью, когда вместе с Солнцем уходит за горизонт. В результате окно наблюдения возникает лишь на короткое время сразу после заката, когда солнечный диск уже ушёл за горизонт, но ещё не успел «утащить» туда за собой комету, — рассказали журналистам специалисты.





Больше всего шансов увидеть объект в период с 17:30 до 18:00. Для Московской области учёные называют конкретное время — 17:33, именно в это время солнце должно зайти за горизонт.

Отметим, желающим поохотиться за кометой, чтобы повысить шансы на успех, следует запастись не только часами, но и техническими средствами. Специалисты не берутся прогнозировать яркость явления, поэтому рекомендуют наблюдать за небосводом с помощью бинокля, хорошего фотообъектива или камеры телефона в ночном режиме работы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Схема: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН