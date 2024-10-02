Волгоградцам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре





Жителям Волгоградской области в октябре предстоит отработать шесть дней подряд из-за увеличения праздничных майских дней в следующем календарном году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ, предстоящая переработка позволит отдыхать россиянам с 28 по 1 мая.

Так, шестидневная рабочая неделя продлится в конце этого месяца с 28 октября по 2 ноября. Последний рабочий день, 2 ноября, будет сокращенным.

Отдохнуть волгоградцы уже в ноябре – в следующем месяцев предстоят два дополнительных выходных дня, приуроченных к празднику Дня народного единства.