В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного кота

На период действия карантина запрещено ввозить животных в хутор, а также вывозить их из населенного пункта.
Общество 05.09.2024 21:22
0
05.09.2024 21:22
На период действия карантина запрещено ввозить животных в хутор, а также вывозить их из населенного пункта.
Больной бешенство кот отправил на карантин хутор Захаров Клетского района. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, смертельную инфекцию нашли у домашнего животного в одном из домов.В настоящее время в населенном пункте проводят мероприятия по не допущению распространения убийственного вируса, в частности, специалисты дезинфицируют территорию домовладения, где обитал кот, а также проводят вакцинацию домашних животных в хуторе.
На период действия карантина запрещено ввозить животных в хутор, а также вывозить их из населенного пункта.
В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобус05.09.2024 20:38
Общество 05.09.2024 20:38
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусства05.09.2024 20:22
Общество 05.09.2024 20:22
Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом05.09.2024 19:18
Общество 05.09.2024 19:18
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВО05.09.2024 19:15
Общество 05.09.2024 19:15
На Мамаевом кургане в Волгограде снесут телебашню05.09.2024 18:13
Общество 05.09.2024 18:13
Под Курском погиб боец СВО из Волгоградской области05.09.2024 17:14
Общество 05.09.2024 17:14
Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИК05.09.2024 16:34
Общество 05.09.2024 16:34
Андрей Бочаров наградил участников операции по спасению пассажиров поезда Казань-Адлер05.09.2024 16:30
Общество 05.09.2024 16:30
Под Волгоградом родным погибших троих героев СВО передали награды05.09.2024 14:47
Общество 05.09.2024 14:47
Волгоградцы могут передавать показания счётчиков при оплате коммунальных услуг05.09.2024 14:05
Общество 05.09.2024 14:05
Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе05.09.2024 13:21
Общество 05.09.2024 13:21
Центр «Фобос» предупредил о возвращении аномальной жары на юг России05.09.2024 12:49
Общество 05.09.2024 12:49
Под Волгоградом обезвредят авиабомбу, жителей просят не паниковать05.09.2024 12:40
Общество 05.09.2024 12:40
Тревожные сирены включили на юге Волгограда05.09.2024 12:15
Общество 05.09.2024 12:15
В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсах05.09.2024 09:31
Общество 05.09.2024 09:31