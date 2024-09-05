Под Волгоградом родным погибших троих героев СВО передали награды

Сегодня, 5 сентября, в Калаче-на-Дону состоялась церемония передачи государственных наград членам семей погибших военнослужащих, награжденных посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции. Как рассказали V102.RU в администрации Калачевского района Волгоградской области, ордена Мужества были переданы родным сержанта Берса Такаева – старшины 1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона и рядового Олега Федорова – стрелка мотострелковой роты.
Прапорщик Алексей Шейкин, доброволец штурмового отряда «Z», посмертно награжден медалью «За Отвагу».
Награды семьям героев передали и.о. заместителя главы Калачевского муниципального района Ольга Борисова и военный комиссар Калачевского района Волгоградской области Александр Овакимян.
Фото администрации Калачевского района VK.com