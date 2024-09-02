В Волжском три недели безуспешно ищут пропавшего мужчину





В Волжском Волгоградской области пропал 50-летний Александр Павлов. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», мужчина вышел из дома еще 6 августа и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, лысый, карие глаза.

В чем был одет в день исчезновения Александр неизвестно.

Если вы видели мужчину или знаете информацию о его местонахождении, волонтеры просят обратиться по телефонам: 8-(800)-505-10-65 или 112.

Напомним, в Даниловском районе Волгоградской области разыскивают 64-летнего Александра Колесникова, который бесследно исчез 5 августа этого года.

Фото: ПСО «Оберег»