«За всеми сложностями - самое простое человеческое счастье»: чему волгоградцев учат в школе приёмных родителей

«А ты меня любишь? Я действительно нужен тебе?» Эти вопросы воспитанники детских домов чаще всего задают своим приемным родителям. Остро нуждаясь в заботе и чьей-то любви, они хотят знать – в новом доме они оказались совсем не случайно. С какими трудностями сталкиваются волгоградцы в начале пути? Как они и их приемные дети становятся сплоченной командой? И правда ли, что в последние годы об усыновлении одиноких малышей задумываются все больше семейных пар? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с кризисным психологом Валентиной Михайленко.

Уже много лет тема приемного родительства опутана, казалось бы, изжившими себя мифами и обывательскими рассуждениями. «Их берут только ради пособий», «У взрослых детей практически нет шанса обрести новую семьи» или чего хуже «Наиграются, поймут, как это сложно, и вернут ребенка в детский дом». С каждым из этих утверждений психолог Валентина Михайленко, ставшая проводником между будущими родителями и их приемным ребенком, готова спорить часами. Пропуская сквозь себя десятки разных судеб, она, как никто другой, знает о том, с каким искренним желанием многие волгоградцы забирают детей в свой дом.





- Что такое любовь? Точного определения, что же это за чувство, мы не найдем ни в справочниках, ни в словарях, - рассуждает психолог. – А вот с ответственностью за свои поступки таких вопросов не возникает. Будущим родителям мы всегда говорим о том, что невозможно полюбить приемного ребенка в одночасье. Это чувство приходит со временем – когда вы живете под одной крышей, организуете семейные выходы или теплые посиделки, делитесь своими эмоциями и впечатлениями. К счастью, у нас перед глазами немало положительных примеров. Одна пара прожила в браке 8 лет, но так и не смогла стать родителями. Женщине поставили диагноз «бесплодие». Муж отнесся к этому с пониманием и предложил ей взять ребят из детского дома. Женщина терзалась сомнениями и до конца не могла поверить, что сможет стать для них настоящей мамой. После полутора лет они все же приняли совместное решение и оформили опеку над сестрой и братом – девочке было 5 лет, а мальчишке – 3 года. Спустя три года семья стала многодетной. Вопреки диагнозам и неутешительным прогнозам женщина родила близнецов! Сейчас они время от времени выходят с нами на связь и рассказывают об успехах четверых детей. В такие моменты на душе становится очень тепло: твоя работа помогает людям обрести самое простое человеческое счастье!

Нередко истории новых семей начинаются с трагедий. Авария со смертельным исходом, пожар или другое ЧП, нависшая угроза над осиротевшим ребенком и спешное оформление опекунства его родственниками или близкими друзьями семьи. Немало ударов судьбы пережили и те, кто долгие годы шел к идее об усыновлении. Пережив череду обид, разочарований в обстоятельствах, а порой и в самих себе, эти люди все же не потеряли мечты стать родителями.

- Совсем недавно близкие 17-летней девочки, потерявшей маму и папу в автомобильной катастрофе, спешно оформляли опекунство. Это первая категория людей, которые обращаются в школу приемных родителей, организованной при общественной организации «Многодетный Волгоград». Есть и те, кто мечтали о рождении детей, но по каким-то причинам не смогли стать родителями. Их решение об усыновлении зреет не так быстро, но от этого становится лишь прочнее. А иногда семьи, в которых уже растут дети, чувствуют, что готовы подарить свою родительскую любовь кому-то еще, - рассказывает Валентина Михайленко. – К сожалению, бывает иначе. Мы не раз сталкивались с потенциальными опекунами, которые сознательно выбирали подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Конечно же, у нас сразу возникали вопросы: почему именно этот возраст? Пубертат для приемных семей – очень непростое время, когда ребенок проявляет не лучшие качества. Даже те, которые в принципе ему не присущи. И в этот момент выяснялось, что эти дети нужны им как рабочая сила. Мы также настораживаемся, если одинокие мужчины ищут мальчиков в возрасте от 11 лет. С такими людьми мы общаемся достаточно жестко и сразу же предупреждаем их об ответственности. Все свои подозрения и вопросы мы также адресуем специалистам органов опеки.





Большинство решившихся на усыновление волгоградцев хотят познакомиться с малышом в его самом нежном возрасте – тем, кто еще не оброс шипами и не узнал о правилах выживания в одиночестве. Впрочем, шанс на встречу с людьми, готовыми начать совместную жизнь с чистого листа, есть и у детей постарше.

- Мы работаем с приемными семьями не только на подготовительных этапах, но и тогда, когда в их домах появляются дети. Ведь многие из родителей боятся говорить о своих проблемах вслух – вдруг поставят на учет? А трудностей, особенно на первых порах, бывает немало. Иногда они начинаются даже с каких-то простых бытовых вещей – например, ребенок не приучен чистить зубки, регулярно купаться, - отмечает специалист школы приемных родителей. – Еще один большой вопрос касается интеллектуального развития детей. В роддоме или в доме малютки оценить его наперед крайне затруднительно – в этот момент он вроде бы соответствует всем возрастным нормам. Но как будет дальше? Какой-то процент приемных родителей не справляются с вскрывающимися с возрастом обстоятельствами и просто отказываются от продолжения отношений. Но чаще всего они не ищут пути отступления, а решают проблемы. Если в семье уже есть дети, то между ними может возникнуть ревность. Кровный ребенок говорит: «Это моя мама, не трогай. Это мои вещи и игрушки». В таком случае мы помогаем детям стать командой, вместе с родителями подбираем для них совместные занятия, игры и хобби. К нам также обращаются с вопросами о возрастных кризисах. Как понять ребенка в этот момент? Как справиться с его и своими эмоциями? Как реагировать на меняющееся поведение? Взрослым действительно важно разобраться в этом, выговориться и найти понимание.

В первое время жизнь в новой семье в новой и пока еще не привычной для себя роли дается непросто не только взрослым. Однако у детей процесс адаптации идет намного быстрее. Привыкая к хорошему, они вскоре снимают защитные «панцири» и меняются кардинальным образом. Меняются даже внешне.

- Есть расхожая фраза – к хорошему быстро привыкаешь. Так вот приемные дети действительно быстро привыкают к хорошему отношению, пытаются проявить свою заботу, приласкаться, обнять родителей. Для них эта тактильность очень важна. Скажу без преувеличения – за короткий срок они становятся совсем другими. Другой взгляд, другая походка и даже внезапно выровнявшаяся спинка. Дети, особенно маленькие, стараются взять за руку и маму, и папу и с гордостью показать всем вокруг – смотрите, у меня есть родители! Единственное, что в первое время они спрашивают: «Я правда нужен? А ты меня любишь? Правда, любишь?». А дальше – снова бесконечные объятия. Нам часто задают вопрос, стоит ли говорить детям об их жизни «до»? Да, нужно. Ребенок должен знать правду, потому что когда-то он встретит людей, которые будут посвящены в тайну семьи. Была подобная история, когда люди, усыновившие мальчика, сознательно переехали в другой город. И вот спустя 12-14 лет они совершенно случайно встретились со своими прежними соседями. Что те спросили в первую очередь? «Ну, что, не бросили еще после усыновления?». У ребенка была серьезная душевная травма, потому что он ничего об этом не знал. В какой-то момент он даже стал уходить из дома. Вскоре к работе с этой семьей подключились психологи, и ситуация нормализовалась. Конечно, искать кровных родителей своего малыша нет никакой нужды. Захочет найти сам – найдет. От этого никто не застрахован. А вот говорить о том, как он оказался в вашей семье, однозначно стоит.

В последнее время, говорит Валентина Михайленко, желание стать приемными родителями проявляет все больше людей. И к этому решению их нередко подталкивает сама жизнь.

- В связи с последними событиями очень многие люди откликаются на беды детей, оказавшихся в приютах. Чем сложнее обстановка, тем мягче становятся люди. Более душевными, восприимчивыми к чужой беде, - убеждена психолог. - Конечно, не всегда окружение готово их в этом поддержать. Наверное, слышали расхожее мнение – взяли ради пособий. Большинство из знакомых мне приемных родителей отвечают на это спокойно: «Чтобы узнать – надо попробовать. Возьмите и обогатитесь!». Никто не говорит, что будет легко. Простым и понятным все кажется только на словах. Приемным родителям приходится искать в разы больше компромиссов, узнавать столько тонкостей и нюансов ради приближения к главной для них цели – чтобы маленький и взрослый человек нашли друг друга, нашли понимание и ту самую любовь, которая будет объединять их долгие годы.

Автор Виктория Чумакова

Фото: Общественная организация «Многодетный Волгоград»