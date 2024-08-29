Комсомольский сад, Горсад и обновленная территория у бывшего кинотеатра «Победа», которую теперь называют площадью Кукольного театра, вошли в Волгоградский Городской парк (ВГП). Об этом V102.RU сообщили в МАУ «Центр спорта и культуры», в оперативном управлении которого находится указанная объединенная территория.

Учитывая огромные площади обновленного паркового пространства, для удобства горожан прежние названия будут использоваться для обозначения локаций, где запланировано то или иное мероприятие.





В эти выходные 31 августа и 1 сентября Волгоградский Городской парк приглашает всех желающих, чтобы отпраздновать День города. Подробный план мероприятий опубликован в группе ВК «Комсомольский сад».