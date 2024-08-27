Выпавший из окна в Волгограде 4-летний мальчик умер в реанимации

Несмотря на помощь врачей, в стенах медучреждения скончался 4-летний ребенок, получивший тяжелые травмы при падении из окна квартиры пятого этажа в доме по улице Пролетарской в Красноармейском районе Волгограда.

— При поступлении состояние оценивалось тяжелым. Несмотря на проводимую терапию, ребенок скончался в условиях реанимации, — прокомментировали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов пояснили, что следователи продолжают проверку, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, инцидент произошел накануне. Известно, что мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Фото: архив ИА «Высота 102»