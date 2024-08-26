В Волгограде ограничат движение по ул. Ангарской





В Дзержинском районе Волгограда специалисты подрядной организации готовятся приступить к обновлению очередного участка проезжей части ул. Ангарской. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз реконструкция развернётся в границах дома №178 и путепровода N6. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет ограничено.

- Проект реконструкции предусматривает проведение работ в несколько этапов. В этом году запланированы работы в границах автозаправочного комплекса и дома № 178 по ул. Ангарской. Сейчас рабочие ведут расчистку территории и обустройство строительного городка, завозят необходимые стройматериалы, готовят площадку под спецтехнику. В ближайшее время начнётся вынос сетей, расположенных в зоне строительства, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Реконструкция проезжей части предусматривает расширение дороги до 4-х полос, что кратно улучшит пропускную способность объекта.

По информации властей, обновлению подлежит и примыкающий к ул. Ангарской пер. Бузулукский протяжённостью порядка 610 метров. В планах властей реконструировать и проезжую часть ул. Авторемонтной и ул. Дубовая балка.

Отметим, реконструкция и увеличение пропускной способности перечисленных улиц производится в рамках инвестиционного соглашения о строительстве в Дзержинском районе Волгограда крупного распределительного центра одной из федеральных торговых площадок.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»