В Волгоградской области резко снизилась активность клещей

Фото из архива V102.RU
Общество 26.08.2024 08:12
0
26.08.2024 08:12
Фото из архива V102.RU
За последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило всего 29 случаев. Такие данные, передает V102.RU, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего с начала сезона активности клещей, количество лиц, обратившихся в медицинские организации области по поводу укусов клещей, составило 2207 человек.В этом году, напомним, в регионе зарегистрирован 1 случай заболевания Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), а также 3 случая иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), которые передаются этими насекомыми.
Фото из архива V102.RU
В Волгоградской области на тысячу сократилось количество первоклашек26.08.2024 12:41
Общество 26.08.2024 12:41
Детям участников СВО вручили школьные наборы в Волгограде26.08.2024 11:37
Общество 26.08.2024 11:37
В школах Волгограда готовы с 1 сентября принять детей из Курской области26.08.2024 11:26
Общество 26.08.2024 11:26
В Волгограде ограничат движение по ул. Ангарской26.08.2024 10:03
Общество 26.08.2024 10:03
На юге Волгограда в ДТП погиб мотоциклист, пострадали двое детей26.08.2024 09:49
Общество 26.08.2024 09:49
Парад планет увидят волгоградцы в утреннем небе 28 августа26.08.2024 07:45
Общество 26.08.2024 07:45
Сигнал тревоги прозвучал 26 августа на юге Волгограда26.08.2024 07:25
Общество 26.08.2024 07:25
Стало известно состояние пассажира BMW после ДТП с деревом под Волгоградом26.08.2024 06:52
Общество 26.08.2024 06:52
Врачи озвучили состояние разбившейся молодежи в ДТП под Волгоградом25.08.2024 21:23
Общество 25.08.2024 21:23
Волгоградцев пугают «черноморской депрессией» в уходящем августе25.08.2024 20:37
Общество 25.08.2024 20:37
В поселке Царицын выставлены на продажу отсыпанные мусором земельные участки25.08.2024 17:28
Общество 25.08.2024 17:28
В Волгограде простятся с убитыми в ИК-19 сотрудниками УФСИН25.08.2024 14:34
Общество 25.08.2024 14:34
«Несут инфекцию и едят вашу еду»: в дома волгоградцев потянулись грызуны и летучие мыши25.08.2024 08:50
Общество 25.08.2024 08:50
В Волгограде УК пожаловалась на буллинг уставших от коммунального бардака пенсионеров25.08.2024 08:07
Общество 25.08.2024 08:07
Последняя неделя августа испытает волгоградцев жарой25.08.2024 08:01
Общество 25.08.2024 08:01