Общество

В поселке под Волгоградом открыли Аллею памяти участникам СВО

Общество 24.08.2024 14:58
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24.08.2024 14:58



В поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области прошло торжественное открытие Аллеи памяти участникам специальной военной операции, передает V102.RU. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Сергей Будников.

На открытии мемориальной аллеи присутствовали родственники погибших, ветераны, представители власти и жители поселка. 

- Это событие стало важным моментом и символом нашего уважения к подвигам героев. Вечная память тем, чья отвага и мужество навсегда останутся в наших сердцах и в истории нашей страны, - поделился в соцсетях глава района. 

Фото: Сергей Будников / Telegram

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