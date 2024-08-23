Под Волгоградом частично закроют ж/д переезд около Мариновки

Общество 23.08.2024 08:47
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23.08.2024 08:47
В Калачевском районе Волгоградской области ограничат движение по железнодорожному переезду на перегоне Кривомузгинский-Мариновка. Как сообщили V102.RU в администрации Советского сельского поселения, это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части.
Ограничения будут действовать с 8-00 ч. до 17.00 ч. 28 августа. Проезд будет осуществляться по одной из открытых полос.
Напомним, накануне ночью ПВО отразили атаку БПЛА в районе Мариновки, при этом большая часть беспилотников была уничтожена. Как заявлял губернатор Волгоградской области, в районе падения БПЛА возник пожар на территории объекта МО. Накануне, 22 августа, около 14-00 ч. глава Калачевского района Роман Горбатый отчитался о ликвидации возгорания.
Фото администрации Советского сельского поселения VK.com
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