



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на базе центра военно-спортивной подготовки «Воин» прошла встреча курсантов с известным боксером-тяжеловесом Кевином Джонсоном. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу центра, в ходе паблик-тока боксер рассказал о своих спортивных достижениях, жизненных ценностях, а также провел мастер-класс по боксу.





Более 200 курсантов центра узнали от спортсмена о самом сложном бое в карьере, о выборе жить в России, о домашних животных, а также о том, чем отличаются американская и русская военные школы. Помимо воспитанников центра, не упустили возможность встретиться с легендой бокса и командиры взводов, военкоры и политруки.





- В этом лагере я испытываю ностальгию, раньше я был в подобном месте, как и эти ребята, учился в военной школе, и она изменила мою жизнь. А еще я смотрю на детей на спортплощадке и представляю подростков из Америки, я удивлен, что за это время здесь не произошло драки, потому что в Америке так бы и произошло. Здесь все такие ответственные и спокойные, это потрясающе. Все выглядит очень мирно, тихо и спокойно. Я приехал из страны, где царит хаос, но кто не хочет мира? Спокойствия? Поэтому я здесь, - поделился Кевин Джонсон.





После встречи воспитанники центра также смогли потренироваться вместе с Кевином. Боксер показал пару коронных приемов и поделился своими секретами тренировок.

Фото и видео: центр военно-спортивной подготовки Волгоградской области «Воин» / ВКонтакте