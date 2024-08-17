В Волгограде выходили 700-граммовую новорожденную

В перинатальном центре №2 спасли ребенка, рожденного раньше срока. Малышка весила всего 700 граммов и родилась в начале мая на 25-й неделе беременности. Как сообщили V102.RU в облздраве, она долгое время находилась в реанимации, так как не могла самостоятельно дышать. Врачи волгоградского перинатального центра №2 все это время упорно боролись за её жизнь. Мама девочки активно участвовала в процессе, посещая больницу, общаясь с ребёнком и кормила малышку исключительно грудным молоком. Через 2,5 месяца маленькую пациентку выписали, и она с мамой отправилась домой, набрав вес 2300 грамм.