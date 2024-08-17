В Волгограде выходили 700-граммовую новорожденную

Фото облздрава t.me
Общество 17.08.2024 07:39
0
17.08.2024 07:39
Фото облздрава t.me
В перинатальном центре №2 спасли ребенка, рожденного раньше срока. Малышка весила всего 700 граммов и родилась в начале мая на 25-й неделе беременности. Как сообщили V102.RU в облздраве, она долгое время находилась в реанимации, так как не могла самостоятельно дышать. Врачи волгоградского перинатального центра №2 все это время упорно боролись за её жизнь. Мама девочки активно участвовала в процессе, посещая больницу, общаясь с ребёнком и кормила малышку исключительно грудным молоком. Через 2,5 месяца маленькую пациентку выписали, и она с мамой отправилась домой, набрав вес 2300 грамм.Напомним, ранее сообщалось, что волгоградские неонатологи выходили малышку, которая родилась с весом в 620 граммов. В перинатальном центре №2 новорожденная с мамой провели 4 месяца.
Фото облздрава t.me
Глызин и Носик выступят на фестивале сыра в Елани17.08.2024 08:22
Общество 17.08.2024 08:22
На Украине погиб 34-летний контрактник из Волгоградской области16.08.2024 20:24
Общество 16.08.2024 20:24
Первое сторис с губернатором Бочаровым появилось в Telegram16.08.2024 17:33
Общество 16.08.2024 17:33
«Сколько потребуется»: Бочаров подтвердил намерение принять курян в Волгограде16.08.2024 17:26
Общество 16.08.2024 17:26
Работникам федеральных госучреждений в Волгоградской области с 1 октября поднимут зарплату16.08.2024 16:55
Общество 16.08.2024 16:55
Боец СВО из Урюпинска погиб при эвакуации раненых в Курской области16.08.2024 15:37
Общество 16.08.2024 15:37
Волгоградец отсудил за возврат купленных на маркетплейсе смартфонов 600 тыс.рублей16.08.2024 15:08
Общество 16.08.2024 15:08
ЕР передает гуманитарную помощь жителям Курской области16.08.2024 14:49
Общество 16.08.2024 14:49
Загадочно исчезнувшего в Питере волгоградского инженера нашли родственники16.08.2024 14:45
Общество 16.08.2024 14:45
В Волгограде простились с погибшим в ДТП с военным КАМАЗом Сергеем Типайловым16.08.2024 12:44
Общество 16.08.2024 12:44
В Волгограде министр транспорта Старовойт инспектирует дорожные объекты16.08.2024 12:42
Общество 16.08.2024 12:42
Владимир Путин рассказал о росте числа желающих встать на защиту России16.08.2024 09:25
Общество 16.08.2024 09:25
В Волгоградской области в один день похоронят двоих погибших на СВО хуторян16.08.2024 08:14
Общество 16.08.2024 08:14
В Волгоградской области перенесли на 2025 год фестиваль с салютом16.08.2024 07:55
Общество 16.08.2024 07:55
Жена волгоградского миллиардера попала в обидное ДТП на элитном спорткаре15.08.2024 20:21
Общество 15.08.2024 20:21