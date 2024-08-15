В обладмине высказались о судьбе самого «молодежного» комитета





В Волгоградской области в органах исполнительной власти будет создана структура, отвечающая за развитие молодежной политики. Об этом днем 15 августа сообщил в ходе встречи с молодым поколением губернатор региона Андрей Бочаров.

– Считаю важным на территории Волгоградской области создание структуры в органах исполнительной власти, которая будет заниматься развитием молодежного движения в регионе, реализацией программ молодежи, – высказался Андрей Бочаров, отвечая на вопрос студента ВГСПУ, заданный ему еще в ходе молодежного фестиваля в июне. – Координирующая структура нужна. Пришло время, когда мы должны вернуться к этому решению.

По информации администрации Волгоградской области, новая структура начнет работу с 2025 года. Тем не менее, уже сейчас актуальным стал вопрос – ждет ли реорганизация в связи с принятым решением областной комитет образования и молодежной политики. Как сообщает «Высота 102», ясность будет внесена не ранее, чем к концу года.

– План организационно-штатных мероприятий находится в процессе разработки и согласования, – лаконично ответили на вопрос в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что если в администрации Волгоградской области за молодежную политику по совместительству отвечает комитет образования региона. То в администрации Волгограда существует целое структурное подразделение – комитет молодежной политики и туризма, который возглавляет молодой, но не особенно публичный Александр Синютин. Развитием молодежного движения и молодежных программ 32-летний чиновник как умеет занимается с 2019 года.