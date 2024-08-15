Массовые проверки новых граждан России на предмет соблюдения ими правил воинского учета прошли в двух районах Волгоградской области.

Как сообщили V102.RU в военном следственном управлении СК РФ по ЮВО, силовики проверили 127 бывших мигрантов на строящихся объектах и в сельскохозяйственных угодьях, расположенных в Алексеевском и Нехаевском районах. Выявлено 25 человек, которые уклонялись от постановки на воинский учет.

- Нарушителям вручены повестки, после чего они доставлены в районные военные комиссариаты, где в тот же день были поставлены на воинский учет в соответствии с требованиями закона, - сообщили в следственном управлении.

Такие рейды, напомним, в Волгоградской области проводятся регулярно. В них участвуют офицеры военного следственного отдела, сотрудники ГУ МВД России по региону, военной полиции, военного комиссариата и ГАИ.

В Волгоградской области на воинский учет поставлено уже около 150 натурализованных граждан, 25 из которых заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Также заключили контракты о прохождении военной службы 6 иностранных гражданина.

Фото: следственного управления СК РФ по ЮВО