«Работы хватит на несколько десятилетий»: под Волгоградом ищут останки погибших защитников города

Волгоградские поисковики ищут останки красноармейцев, погибших в боях на подступах к Сталинграду. Участники экспедиции надеются, что в этом году им удастся поднять из земли не только безымянных героев, но и бойцов, сохранивших при себе личные документы.

Поисковый «десант» уже не первый год разбивает палаточные лагери в хуторах Городищенского района. Казалось бы, что за это время небольшие населенные пункты исхожены и изучены вдоль и поперек. Но нет. По словам поисковиков, работы в этих местах хватит ещё на несколько десятков лет.





— Наши группы работают по всей Волгоградской области, но конкретно мы сконцентрировали свои силы на хуторах Паньшино и Кузьмичи Городищенского района, — рассказывает председатель Совета командиров региональной поисковой общественной организации «Наследие» Денис Соловьев. — Через переправы немцы пытались с разбегу попасть в город, но наши бойцы смогли их остановить. Например, дальневосточная дивизия удерживала переправу, сидя в домах. Поэтому сейчас этих солдат находят именно в фундаментах жилых строений.





В поисках сохранившихся укрепрайонов и опорных пунктов участники экспедиции проходят десятки километров за день. Однако непростая физическая работа приносит самые желанные результаты — именно здесь волгоградцы нередко находят останки защитников, сохранивших при себе красноармейские книжки.

— В Паньшино мы часто находим бойцов с медальонами и красноармейскими книжками. Отличительные знаки могут быть у двух из пяти обнаруженных нами воинов, — отмечает Денис Соловьев. — Кроме книжек мы также поднимаем справки и записки, телеграммы и именные вещи. Например, в прошлом году рядом с хутором Донской обнаружили останки бойца с красноармейской книжкой, в которой его же рукой был написан адрес. В 1941 году Федор Дурин отправил последнее письмо близким, и с тех пор считался пропавшим без вести, хотя погиб в августе 1942-го. Нам повезло, что все необходимые документы сохранились в местном военкомате. Мы оперативно связались с поисковиками из Пензы и в октябре захоронили красноармейца в его родной деревне Норовка.





Так быстро установить личность погибшего бойца поисковикам удаётся далеко не всегда. Куда чаще после работы «на земле» специалисты ищут хотя бы маленькую зацепку в кипах архивных документов.

— Когда нам все же удается вернуть имя погибшему защитнику города, все мы испытываем большую радость. Совершенно не важно, сколько лет каждый из нас занимаешься этим делом — эмоции остаются прежними, — делится Денис Соловьев. — Очень важной и трогательной эта новость становится и для родственников бойцов. В прошлом году мы, например, вернули на родину трех воинов — их захоронили в Брянской и Пензенской областях, а также в Краснодарском крае. Еще двоих участников боев на подступах к Сталинграду предали земле в Грузии и Азербайджане.

Этим летом в Волгограде впервые прошла масштабная подводная экспедиция в районе стенки Родимцева. Работа на глубине осложнялась сильным течением и плохой видимостью.





Автор: Виктория Чумакова