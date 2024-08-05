Очередной лихой заезд на кресле в центре Волгограда попал на видео

Очередной заезд неизвестного на электросамокате с креслом в Центральном районе Волгограда попал на видео. Очевидцы сообщают, что молодого человека заметили недалеко от здания музкомедии по улице Чуйкова.

На кадрах видно, как любитель экстремальной езды устроился поудобней в кресле, установленном на СИМ, и втопил по проезжей части. Вслед за ним следовал еще один поклонник электросамокатов, но уже без мягкой мебели.

Напомним, ранее журналисты V102.RU сообщали, что гонявшего на кресле 22-летнего волгоградца все-таки настигло наказание.

Видео: «Регион 34» / t.me