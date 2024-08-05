Общество

Очередной лихой заезд на кресле в центре Волгограда попал на видео

Общество 05.08.2024 19:29
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05.08.2024 19:29


Очередной заезд неизвестного на электросамокате с креслом в Центральном районе Волгограда попал на видео. Очевидцы сообщают, что молодого человека заметили недалеко от здания музкомедии по улице Чуйкова.

На кадрах видно, как любитель экстремальной езды устроился поудобней в кресле, установленном на СИМ, и втопил по проезжей части. Вслед за ним следовал еще один поклонник электросамокатов, но уже без мягкой мебели.  

Напомним, ранее журналисты V102.RU сообщали, что гонявшего на кресле 22-летнего волгоградца все-таки настигло наказание.   

Видео: «Регион 34» / t.me 

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