Аудиторы проверят расходы на систему видеонаблюдения в Волгограде

Использование бюджетных средств на развитие городского сегмента видеонаблюдения государственной комплексной информационной системы региона проверят аудиторы КСП Волгограда. Как передает V102.RU, контрольно-счетная палата сообщила о начале проверки, которая проводится параллельно с КСП Волгоградской области.

- В рамках мероприятия планируется проверить соблюдение условий предоставления субсидий из областного бюджета на вышеуказанные цели, исполнение муниципальных контрактов, наличие и работоспособность оборудования, а также учет приобретенного оборудования, - сообщили в КСП Волгограда.

Отмечается, что объектом проверки является МКУ «Городской информационный центр».

Государственная информационная система Волгоградской области «Комплексная информационная система видеонаблюдения Волгоградской области» создана в целях обеспечения общественной безопасности и повышения уровня антитеррористической защищенности на территории региона путем организации централизованного сбора, хранения и обработки совокупной информации об объектах видеонаблюдения, а также использования программных и технических средств, обеспечивающих информационное взаимодействие в электронной форме.

Так, эта система обеспечивает руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской области актуальной и оперативной информацией об объектах видеонаблюдения.