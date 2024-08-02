Общество

Главу Волгоградстата наградили медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью»

Общество 02.08.2024 17:21
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02.08.2024 17:21


Сегодня, 2 августа, в числе 20 награжденных выдающихся жителей региона, был руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области Александр Чунаков. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Волгоградстате.

- Среди награжденных – руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области Александр Чунаков, которому вручена медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью», - рассказали в ведомстве. - Она присуждается за выдающиеся заслуги и высокие достижения в производственной, экономической, культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, направленной на развитие Волгоградской области и достижение благополучия населения региона.

Александр Чунаков возглавил Волгоградстат в 2017 году. Ранее он работал в должности главы администрации Волгограда.

На церемонии награждения Александр Чунаков поблагодарил губернатора и администрацию региона, а также своих коллег за совместную работу и высокую оценку своей деятельности.

- Для меня получение этой награды станет дополнительным стимулом, который  придаст силы и энергию двигаться дальше, - сказал Чунаков.

Фото: Волгоградстата

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