Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озеро

Жители дома №177 по ул. Мира в Котово Волгоградской области вынуждены покидать свои квартиры и перебираться к родственникам и знакомым из-за невыносимой вони, которой они дышат уже в течение нескольких недель. Как рассказали V102.RU котовчане, в последнее время запах канализации стал особенно нестерпимым.

– Подвал нашего дома раньше периодически затапливало стоками из-за ветхости канализационного коллектора, который проходит рядом, – рассказала одна из жительниц дома Елена. – А недавно там произошел сильный порыв. И с тех пор мы задыхаемся в своих квартирах! Рабочие две недели только шланги перекидывали из одного колодца в другой.

Елена долго терпела это безобразие, потом пошла обивать пороги администрации, прокуратуры и СК.

– В администрации только руками разводили – мол, ничего не можем сделать. Но нас, жильцов, такой ответ не устроил. Только после жалоб в прокуратуру и следственный отдел дело сдвинулось. Хотя бы приехали и раскопали яму.





Между тем, жители рассказали, что вот уже более двух недель из-за постоянной вони их тошнит, у них болит голова и слезятся глаза. Люди подозревают, что происходит постоянное отравление организма.

– А еще в нашем доме на первом этаже находится ЗАГС. Все это время я не видела здесь ни одной свадьбы. Понять молодоженов можно – не в противогазах же заключать брак? Недалеко от места порыва располагается и кафе с пекарней. Так они даже стали клиентов терять. Кто захочет есть в туалете? – продолжает женщина.

Пенсионерка Юлия Васильевна, проживающая в соседнем с «ароматной» многоэтажкой доме, в свою очередь, поделилась своими переживаниями и опасениями в связи с очередной фекальной аварией.

– В подвале этого дома параллельно с канализационными трубами лежит водопровод, он в таком же дряхлом состоянии, как и сточная сеть. Люди боятся, что фекалии проникнут в водопровод с питьевой водой, ну и тогда все, не дай Бог, закончится эпидемией, – говорит женщина.





Кроме того, в затопленном канализацией подвале находится бомбоубежище, где в случае опасности должны укрываться жители не только этого дома, но и соседних многоэтажек. Как это теоретически будет происходить в вонючей жиже, представить люди не могут.

Между тем, местные власти сообщают о том, что авария на сетях водоотведения около дома №177 по ул. Мира устранена. По информации чиновников Котово, в настоящее время готовится материал для замены трубы, работы будут продолжены. Однако сколько еще ждать жителям, когда прочистится воздух, неизвестно – открытая яма продолжает смердить.

Фото: сгенерировано ИИ, Котовский разворот / t.me, администрация Котовского района