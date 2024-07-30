В Волгоградской области взялись за снижающего урожайность вредителя

Посевы зерновых в Волгоградской области обработали на площади 611,2 тыс. га от вредителя, который снижает урожайность. Как сообщили V102.RU в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, таким вредителем является клоп-вредная черепашка, особи которого были выявлены на посевах зерновых в регионе.

В текущем году перелет перезимовавших особей этого вредителя был зафиксирован в апреле на 9 дней раньше обычного срока.

- Заселение было отмечено во всех районах на площади 189,8 тыс. га. Защитные обработки были проведены на площади 158,15 тыс. га, в т. ч. на посевах озимых зерновых культур 152,1 тыс. га, - сообщили в «Россельхозцентре».

Личинки этого вредителя в ходе обследования посевов озимых и яровых культур также были выявлены во всех районах на площади 508,3 тыс. га. Защитные мероприятия провели на площади 453,0 тыс. га, в т. ч. на посевах озимых культур 434,7 тыс. га.

Этот клоп высасывает сок из растений, делая прокол у основания верхнего междоузлия или колоса. В последнем случае это приводит к тому, что развитие зерновок приостанавливается. Взрослые клопы влияют на снижение урожайности до 3,0 ц/га.

Следующее обследование клопа-вредная черепашка специалисты проведут осенью в местах его зимовки. Отмечается, что зимует вредитель в лесополосах примыкающих к полям.

Фото из архива V102.RU