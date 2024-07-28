В Волгоградской области региональный комитет юстиции подвёл итоги работы ЗАГСов с начала 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», за минувшие месяцы свои отношения узаконили 5,4 тыс. волгоградских пар, что больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По информации властей, в ТОП-три самых популярных площадок для заключения брака входят: Волжский ЗАГС № 1, где свой статус зафиксировали 431 семей; ЗАГС Дзержинского района Волгограда, где отношения оформили 373 пар; ЗАГС Красноармейского района Волгограда, где с начала года побывали 338 брачующихся.

Ответим, традиционно, и первая половина 2024 года не стала исключением, молодожёны тяготеют к суевериям, выбирая для оформления союза красивые даты. Так, 101 пара зарегистрировала отношения 24.04.2024, что в пять раз превышает среднестатистический показатель. Примечательно, что за минувший период сразу 27 брачующихся решились на ответственный шаг в возрасте старше 70 лет.