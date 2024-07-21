В ночном небе над Волгоградом взошла «Оленья луна»

Вечером 21 июля на небосклоне над Волгоградской области взошла «Оленья луна». Как сообщает V102.RU, это событие ранее анонсировали астрономы. Явление могут наблюдать и жители других регионов России, если не будет облачно.
Напомним, такое название Красная луна получила из-за времени года, когда происходит полнолуние. В середине лета олени начинают менять рога. Такая ассоциация и стала поводом для такого необычного словосочетания.
К слову, это будет последнее полнолуние перед чередой из четырех суперлуний, которые произойдут в ближайшие месяцы.
Следующее полнолуние случится уже 19 августа - Луна будет находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите.
Фото V102.RU