Общество

В Волгоградской области арестован незаконно въехавший в Россию мигрант

Общество 19.07.2024 18:41
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19.07.2024 18:41


19 июля в Волгоградской области взят под стражу гражданин Узбекистана, в отношении которого правоохранителями расследуется уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», мигрант обвиняется в незаконном пересечении границы.

- 17 июня 2023 года Отабек М., следуя в качестве пассажира на поезде международного следования сообщением «Ташкент-Волгоград», незаконно пересек Государственную границу РФ в Красноярском районе Астраханской области, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда.

Несколькими месяцами ранее мужчина выдворен из России. Кроме того, ГУ МВД России по Волгоградской области запретило мигранту в течение 5 лет повторно въезжать в страну.

Однако официальный запрет не остановил гражданина Узбекистана. Практически сразу после выдворения он сменил паспорт и уже под новыми документами въехал в Россию.

По факту незаконного пересечения границы в отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Дзержинским районным судом Волгограда обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 сентября 2024 года.

Отметим, в рамках ч. 2 ст. 322 УК РФ иностранцу грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или же тюремное заключение под стражу на четыре года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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