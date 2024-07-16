«Опять сползет?»: водные горки испытывают на прочность склон у стадиона «Волгоград Арена»





Жители Центрального района Волгограда обратили внимание на регулярное подтопление склона у «Волгоград Арены» в районе водных горок, расположенных на территории парка ЦПКиО. Как сообщили V102.RU горожане, вода течет по склону и скапливается из-за забитых стоков неподалеку от проезжей части Нулевой продольной, образуя небольшое озерцо.





- На краю склона у стадиона работает аттракцион «Водные горки». Свои горки они постоянно смачивают водой через распылители. Часть воды отводится в коллектор, но значительная часть воды просто стекает по земляному склону к дороге, - рассказал местный житель. - Промывы с каждым днём увеличиваются. Сточные канавы уже частично забиты нанесённым грунтом и вода не сходит. Думаю, это может привести к такой же аварии, как после ЧМ по футболу в 2018 году.

Как утверждают местные жители, из-за постоянно текущей по склону воды грунт стал осыпаться, а ноги в метре от русла начали проваливаться. Горожане, обеспокоенные ситуацией, написали в районную администрацию с просьбой принять меры. Обращение волгоградцев было принято и зарегистрировано 11 июля. Ответ им обещали предоставить в установленные законом сроки.





В администрации Центрального парка культуры и отдыха, на территории которого находится водный аттракцион, информагентству пояснили, что подтопление склона произошло в связи с засором решеток приёмников.

- В период обильных осадков, прошедших ранее на территории Волгограда, решетки приёмников засорились, что привело к частичному скоплению воды у склона. К настоящему времени приёмники прочищены и функционируют в штатном режиме, - сообщили в администрации парка.





Кроме того, в ЦПКиО заверили, что на территории склона сотрудниками регулярно проводятся работы по его засыпке после обильных осадков во избежание просадок грунта. Аналогичные мероприятия будут проведены в очередной раз уже в ближайшее время.

- Добавим, что на части территории склона разместится новый водный объект с горками и взрослым бассейном. В рамках его строительства на склоне будут проведены укрепительные работы и смонтирована мощная и современная система водоотведения, что полностью исключит возможность попадания воды на рельеф, - пояснили в пресс-службе парка.

Планируется, что строительство водного объекта займет порядка 2,5 лет.

Видео: Михаил Каштанов

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU