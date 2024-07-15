За шесть месяцев текущего года в Волгоградской области налоговой службе удалось направить в бюджет региона 65,7 млн рублей административных платежей, что на 7% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные, как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, были озвучены на расширенном совещании налогового органа.

Основными источниками поступлений в бюджет стали: налог на доходы с физических лиц – 24 млрд рублей; налог на прибыль – 17,6 млрд рублей; уплата акцизов – 8,4 млрд рублей; отчисления по упрощённой системе налогообложения – 6,5 млрд рублей; налог на имущество организаций – 4,8 млрд рублей.

По итогам шести месяцев поступления в региональный бюджет составили 43,3% от годового плана.

Одно из приоритетных направлений в работе налоговиков – погашение плательщиками ранее возникшей задолженности.

- Управление продолжает обеспечивать «чистоту среды» в регионе и занимает первое место в рейтинге Управлений субъектов Российской Федерации. Удельный вес суммы расхождений в общей сумме налоговых вычетов составил 0,04%, - подчеркнули в пресс-службе управления ФНС России по Волгоградской области.