Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 7212 человек





В Волгоградской области продолжают сохраняться неблагоприятные демографические тенденции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные Росстата, в которые вошла информация по регионам за май 2024 года, рождаемость в регионе за первые пять месяцев этого года снизилась на 2,9%. В частности, за январь-май в регионе родились 6579 малышей, тогда как за аналогичный период прошлого года на свет появились 6775 младенцев. В Волгоградской области продолжают сохраняться неблагоприятные демографические тенденции. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные Росстата, в которые вошла информация по регионам за май 2024 года, рождаемость в регионе за первые пять месяцев этого года снизилась на 2,9%. В частности, за январь-май в регионе родились 6579 малышей, тогда как за аналогичный период прошлого года на свет появились 6775 младенцев.

В то же время смертность в Волгоградской области выросла на 1,2%. За январь-май ушли из жизни 13791 человек. А в прошлом году умерших было меньше – 13623 человека. Таким образом, естественная убыль населения Волгоградской области в этом году составила 7212 человек (в аналогичном периоде прошлого года было 6848 человек). В то же время смертность в Волгоградской области выросла на 1,2%. За январь-май ушли из жизни 13791 человек. А в прошлом году умерших было меньше – 13623 человека. Таким образом, естественная убыль населения Волгоградской области в этом году составила 7212 человек (в аналогичном периоде прошлого года было 6848 человек).

По демографической статистике в лидерах среди регионов ЮФО по темпам рождаемости оказалась Адыгея. В этой республике этот показатель вырос на 3,8%. Хуже всего ситуация в Калмыкии – здесь рождаемость упала почти на 5%. По демографической статистике в лидерах среди регионов ЮФО по темпам рождаемости оказалась Адыгея. В этой республике этот показатель вырос на 3,8%. Хуже всего ситуация в Калмыкии – здесь рождаемость упала почти на 5%.

Больше всего выросла смертность в Севастополе – на 9,2%. К сожалению, по данному показателю все регионы показали рост. Больше всего выросла смертность в Севастополе – на 9,2%. К сожалению, по данному показателю все регионы показали рост.



