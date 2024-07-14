В Камышине 16 июля почтут память Героя России Александра Колгатина





16 июля в Камышине на ул. Ленина пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Герою России Александру Колгатину. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии, приуроченном к 49-й годовщине со дня рождения офицера, могут принять участие все желающие. Начало запланировано на 10:00.

Напомним, Александр Колгатин родился в Камышине 16 июля 1975 года. В 1996 году окончил Камышинское высшее военное командно-инженерное строительное училище. С 1998 года командовал инженерно-техническим взводом. С 2000 года участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

1 марта 2000 года офицер лично решил установить мины на пути отряда боевиков, однако был тяжело ранен в грудь. Когда террористы приблизились, Александр Колгатин лично привёл взрывные устройства в действие. Ценой своей жизни камышанин ликвидировал 11 боевиков и ещё порядка десяти человек тяжело ранил.

За мужество и отвагу указом президента России офицеру присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Фото: администрация Камышина