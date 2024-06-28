На выходных волгоградцев продует штормовым ветром при +34º

Синоптики прогнозируют штормовой ветер и жару до +34 градусов в предстоящие выходные, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— Завтра, 29 июня, по области в ночные и утренние часы в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Днем сильные осадки маловероятны. Ветер северного направления местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью +12...+17º, днем +24...+29º, местами столбики термометров покажут до +32º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье, 30 июня, без существенных осадков. Ветер северный со скоростью 6-11 м/с. В ночной период за окном +14...+19º, после обеда воздух прогреется до +25...+30º, а местами и до +34º.

В Волгограде 29 июня сильные осадки маловероятны, ветер северный 8-13 м/с.

— В субботу ночью по городу +15…+17º, днем +28...+30º. В воскресенье, 30 июня, в областной столице практически без осадков, ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью +16…+18º, днем +29...+31º, — добавили прогнозисты.

Напомним, что жителей Волгограда и области предупредили о геомагнитном шторме 28 июня.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»