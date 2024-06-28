Общество

Алиментщика из Волгограда разыскали в квартире друга-должника

Общество 28.06.2024 09:35
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28.06.2024 09:35


Задолжавший выплаты по алиментам житель Тракторозаводского района Волгограда скрывался в квартире знакомого-должника, который был на заметке у приставов, сообщает V102.RU.

— Мужчина должен ежемесячно перечислять четверть дохода на содержание сына, однако исполнение родительских обязанностей им игнорируется. После возбуждения исполнительного производства должник скрылся от судебных приставов и был объявлен в розыск. Во время проверки имущественного положения другого должника они установили, что в квартире последнего как раз находится разыскиваемый гражданин, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области. 

Уточняется, что с разыскиваемого волгоградца взяли объяснение, прекратили разыскное дело и составили протокол по ч. 1. ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд постановил назначить должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ. Следующим шагом ,если мужчина так и не одумается, станет привлечение к  уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Приставы напоминают, что с вопросами о взыскании алиментов должники могут лично обратиться к главному судебному приставу региона генерал-майору внутренней службы Галине Косогорской. Прием ведется еженедельно по вторникам с 16.00 до 19.00 в здании управления. Предварительная запись не требуется.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что судебные приставы в Волгограде прибегли к кардинальным мерам, чтобы перевоспитать алиментщика-уклониста. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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