Волгоградца перевоспитали два месяца в колонии





Судебные приставы в Волгограде прибегли к кардинальным мерам, чтобы перевоспитать алиментщика-уклониста. Жителю областного центра, как рассказали в УФССП, по-новому помогли взглянуть на жизнь всего пара месяцев, проведенные им в колонии.

– В Центральном районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. По решению суда он обязан ежемесячно перечислять четверть дочери 25% своего дохода. Однако вместо этого волгоградец вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и нигде не работал, – рассказали в пресс-службе управления. – За уклонение от уплаты алиментов по инициативе судебного пристава-исполнителя должник дважды был привлечен к административной и уголовной ответственности – в частности, к исправительным работам.

Однако же, не желая трудиться, житель Волгограда скрылся от наказания. Приставами мужчина был объявлен в федеральный розыск и позже задержан.

– Постановлением Центрального районного суда должнику заменили исправительные работы на лишение свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком на 2 месяца, – продолжают в УФСССП. Лишь после этого он встал на путь исправления.

Вернувшись из колонии, житель Волгограда устроился на работу, начал платить алименты и погашать долг перед своим ребенком. К этому дню он уже выплатил дочери 140 тысяч рублей.