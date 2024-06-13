



В Волгоградской области опубликован список лауреатов премии имени Олега Иншакова, присуждаемой за особые заслуги в развитии экономики региона. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2024 году наград удостоены сразу трое представителей академического сообщества, а также руководитель ООО НПО «БРОНЯ».

«За вклад в экономическое образование и просвещение» премию в 500 тыс. рублей разделят заведующий кафедрой «Общественного здоровья и здравоохранения» института общественного здоровья имени Н. П. Григоренко ВолгГМУ Всеволод Аджиенко и доцент кафедры «Общественного здоровья и здравоохранения» института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Станислав Симаков.

В номинации «За практический вклад в развитие экономики» награду получит генеральный директор ООО НПО «БРОНЯ» Александр Бояринцев.

Кроме того, «За вклад в развитие экономической науки» высокой оценки региональных властей удостоен заведующий кафедрой «Экономики и предпринимательства» ВолгГТУ Ирина Морозова.