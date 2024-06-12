«Даже котейка проснулась»: волгоградцы обсуждают ночной гул в соцсетях

Громкие звуки, похожие на сильный гул от пролетающего объекта, обсуждают жители Волгограда в соцсетях. Как сообщает V102.RU, горожане утверждают, что эти звуки было хорошо слышно на юге Волгограда.

- В 02:45 в Кировском районе что-то пролетело с сильным гулом. В районе Библиотечной (Угол парка), даже котейка проснулась…, - утверждают горожане.

Судя по сообщениям, аналогичные звуки было слышно также в Красноармейском и Дзержинском районах. Пользовали соцсетей выдвигают различные версии и даже иронизируют на эту тему.

- Это комары с мошками по районам десантируются, - шутят волгоградцы.

Отметим, что громкие звуки по ночам в Волгограде периодически становятся поводом для обсуждений у горожан. Тем временем в оперативных службах сообщают, что в Волгограде никаких происшествий не зарегистрировано.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU